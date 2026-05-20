Talison Moraes olvidó la letra, pero no dejó caer su presentación

El segundo participante en subir al escenario más grande de la televisión boliviana fue Talison Moraes, integrante del equipo de David Dionich y Jesús Oliva.

Talison interpretó “A llorar a otra parte”, del artista Américo, en una versión llena de ritmo, energía y sabor, buscando conquistar al jurado en esta nueva noche de competencia.

Durante la evaluación, los jueces coincidieron en señalar el error que cometió el participante al olvidar parte de la letra. Sin embargo, también destacaron que logró continuar con la presentación y le dieron recomendaciones para manejar mejor este tipo de situaciones sobre el escenario.

Para Tito Larenti, la presentación fue buena pese al accidente, aunque le aconsejó evitar que los errores sean evidentes para el público.

“Creo que sabes cuándo pasa algo. Cuando hay accidentes, hay que evitar mostrarlo para que la gente no lo pueda percibir. Fue una presentación que a mí me gustó, más allá de lo accidentada. Honestamente, creo que tienes todo el sentimiento, toda la presencia y te noto muy firme, así que empieza a confiar”, expresó.

Posteriormente, Marco Veizaga señaló que la interpretación mostró el lado más humano del participante y recomendó aprender a jugar con los silencios para disimular mejor los errores en escena.

“No has estado muy sobre lo que es el ritmo, y eso muestra tu lado más humano. Creo que existe el espacio para jugar con esos silencios. Me encanta tu presencia en escenario, me encanta tu presencia vocal y siento que puedes brillar”, manifestó.

Para Diego Ríos, lo positivo de la presentación fue que Talison supo sobrellevar el error sin detenerse.

“Te veo mucho más seguro que otras veces. A veces los bajos no les quedan bien a todos, pero a ti te quedan bien. Cuando te olvidaste la letra supiste llevarlo, y eso también es un punto positivo. Yo creo que fue una buena presentación, me gustó mucho”, señaló.

Finalmente, Alenir Echeverría consideró que el participante se mostró algo asustado durante su interpretación, aunque valoró el resultado general.

“En esta presentación, Talison estaba asustado. Considero que ha sido una buena presentación, más allá de los errores”, dijo.

Pese al tropiezo, Talison logró mantenerse en escena y recibió comentarios que resaltaron su presencia, su voz y el potencial que aún puede mostrar dentro de la competencia.

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