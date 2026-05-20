¡Tu voto puede llevar a tu participante favorito directo a la semifinal!

La emoción sube de nivel en La Gran Batalla – Duelo de Voces y ahora el público tiene una decisión clave en sus manos.

Los seguidores del programa ya pueden apoyar a su participante favorito ingresando a la plataforma oficial voto.reduno.com.bo.

Esta noche, el participante que gane la votación del público obtendrá su pase directo a la semifinal, asegurando su continuidad en la competencia.

Sin embargo, el resto de los participantes quedará en manos de los jueces, quienes tendrán la difícil tarea de decidir quién será eliminado esta noche.

A medida que la competencia se acerca a su recta final, cada voto puede marcar la diferencia. Por eso, si tienes un favorito, este es el momento de apoyarlo y ayudarlo a seguir luchando por su sueño.

Ingresa a voto.reduno.com.bo, elige a tu participante favorito y sé parte de esta gran decisión.

El escenario es de ellos, pero esta noche el poder también está en tus manos. ¡Vota y lleva a tu favorito a la semifinal!

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