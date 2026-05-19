¡Cantó con el corazón! Mikaela Malky brilló en la gala de eliminación

Continuando con la gala de eliminación en La Gran Batalla – Duelo de Voces, llegó el turno de la también cochabambina Mikaela Malky, integrante del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda.

Mikaela subió al escenario decidida a dejarlo todo y cantó con el corazón. La participante presentó una versión distinta de “Si tú te vas”, de la artista Tini, apostando por una propuesta en género rock pop.

Para Alenir Echeverría, la presentación fue muy buena. La jurado felicitó a Mikaela y lamentó que algunos participantes recién muestren todo su talento en una gala de eliminación.

“Nos hemos dado cuenta de que, en este transcurrir, a los participantes les gusta estar bajo presión. Considero que no solamente te estás descubriendo, sino que ya sabes por dónde ir. Has cantado como nunca hoy, desde que empezó el programa. Felicidades”, expresó.

A su turno, Tito Larenti señaló que la participante ingresó al escenario mucho más tranquila y con mayor confianza.

“Te encontré más tranquila en comparación con otras presentaciones. Eso hace que puedas sostener tu voz. Hoy no hubo falta de aire, creo que pudiste dominarlo. Diste una buena presentación, me gustó esta fusión. Me parece que supiste leer qué es lo que tenías que hacer”, indicó.

En tanto, Marco Veizaga destacó que Mikaela se mostró plena, libre y auténtica sobre el escenario.

“Te he sentido, por primera vez en todo este tiempo, libre, plena, sin miedo, con ganas de poder mostrarte tal cual eres. La integridad que has logrado y todos los aspectos que necesita una artista, con intensidad y presencia en el escenario”, afirmó.

Finalmente, Diego Ríos resaltó el color de voz de la participante, así como los matices que utilizó durante su interpretación.

“Creo que esta noche se vio eso. Pasaste por los colores de voz, falsetes y suaves que me encantan. Yo creo que hoy fue una noche completa, ese es el camino. Todo lo que pudiste evolucionar durante este tiempo, te vi disfrutar”, señaló.

Tras su presentación, Mikaela Malky aseguró que pudo notar su crecimiento, tanto como persona como artista. Su productor también destacó la evolución que tuvo desde el inicio del programa y el avance que mostró en esta etapa decisiva de la competencia.

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