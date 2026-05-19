Duelo de infarto: Mikaela y Esteban van por su última oportunidad

Esta noche, la emoción se apodera del escenario. Dos participantes deberán enfrentarse en una jornada decisiva, donde solo uno tendrá la oportunidad de continuar en competencia, mientras que el otro deberá volver a casa.

Los protagonistas de esta noche son Mikaela Malky, del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda, y Esteban Garnica, del equipo de David Dionich y Jesús Oliva.

Ambos llegan a esta instancia tras obtener las calificaciones más bajas durante la última semana, por lo que ahora deberán dejarlo todo frente al jurado y al público.

En la primera ronda, cada participante interpretará una canción de su preferencia. Luego llegará el esperado Duelo de Voces, donde ambos cantarán juntos una canción a dúo. Al final, los jueces tendrán la difícil tarea de dar su último veredicto.

La cita es hoy a las 20:45 por Red Uno. También puedes seguir la transmisión en vivo por YouTube: La Gran Batalla – Duelo de Voces.

Una noche cargada de emoción, talento y despedidas. ¡No te lo pierdas!

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