Mikaela Malky queda eliminada tras un duelo lleno de emoción

Finalmente llegó el esperado Duelo de Voces. Los dos nominados se unieron en una sola canción para demostrar todo su talento y luchar por su permanencia en la competencia.

De acuerdo con la temática de la noche, Mikaela Malky y Esteban Garnica interpretaron “Rayando el sol”, de Maná y Pedro Alborán, en una presentación que logró conquistar al jurado.

Tras el duelo, los jueces destacaron el talento, la evolución y la entrega de ambos participantes, quienes defendieron su lugar con fuerza sobre el escenario.

Para Tito Larenti, la presentación y la puesta en escena de ambos fueron muy buenas, resaltando que los dos supieron defender su participación.

“La presencia escénica de ambos fue muy buena. Hicieron lo que tenían que hacer. Esteban, demostraste que estás muy bien plantado y musicalmente lo dejaste claro. Mikaela, defendiste la canción, defendiste tu noche, lo hiciste con mucho trabajo. Me gustó este duelo; para nosotros ha sido mejor que el anterior, ha sido un gran ensamble”, señaló.

Por su parte, Marco Veizaga aseguró que ambos participantes mostraron mucho en el escenario y destacó la fuerza escénica de Esteban, además de la seguridad de Mikaela.

“Me ha gustado tu presencia y no te has dejado bajar por la gran presencia que tiene Esteban, eso me ha encantado. Esteban, tienes una presencia muy fuerte en el escenario. Esta puesta en escena ha sido espectacular, para mí ha sido mágico”, indicó.

Para Diego Ríos, el crecimiento de ambos se hizo evidente durante la presentación.

“El crecimiento se vio esta noche. Creo que en el camino se estaban perdiendo, pero hoy se ha visto que son artistas plantados, que pueden hacer una buena competencia. Me encantó, espectacular los dos”, expresó.

En tanto, Alenir Echeverría calificó la presentación como el segundo mejor dúo de toda la competencia, aunque lamentó que ambos hayan mostrado ese nivel en una instancia de eliminación.

“Para mí, ustedes son el segundo mejor dúo de todo el programa. Se han encontrado de una forma sobrenatural y eso es importante. Tienen un gran talento cada uno de ustedes, es un privilegio”, manifestó.

Luego de emitir sus devoluciones, los jueces se reunieron para tomar una difícil decisión y definir quién debía abandonar la competencia.

“Fue una decisión dividida y peleada. La constancia, el trabajo y la disciplina terminan ganando en la carrera de un artista. El crecimiento constante hace que uno obtenga la victoria, y hemos decidido que quien abandona hoy la competencia es Mikaela Malky”, anunció Tito Larenti.

Tras conocer el resultado, Mikaela agradeció al programa por las oportunidades brindadas y aseguró que esta experiencia marca el inicio de su camino artístico. Además, prometió presentar muy pronto su primera canción.

“Este es el inicio de mi carrera y qué mejor manera de empezar. Quiero agradecer a todos. Vamos para adelante y esperen mi primera canción, que va a salir muy pronto”, expresó Mikaela al momento de despedirse.

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