¡Noche de rock! Esteban Garnica brilló con “Persiana Americana”

Arrancó la gala de eliminación de este lunes en La Gran Batalla – Duelo de Voces, una noche decisiva en la que dos participantes deberán dejarlo todo sobre el escenario para seguir en competencia y evitar volver a casa.

El primero en presentarse fue el cochabambino Esteban Garnica, integrante del equipo de David Dionich y Jesús Oliva, quien llegó con una propuesta cargada de energía y actitud.

Esteban interpretó una de sus canciones favoritas y más queridas: “Persiana Americana”, del grupo Soda Stereo. El participante apostó por una versión en género rock, uno de sus estilos preferidos, y logró conectar con el escenario desde el primer momento.

Para Diego Ríos, la presentación fue muy buena y el estilo elegido encajó perfectamente con la esencia del participante.

“Esto es lo que se extrañó, es lo que nosotros buscamos. Yo creo que es una buena canción, con un estilo muy bien marcado para esta noche. Me gustó”, expresó.

Por su parte, Alenir Echeverría destacó la fuerza vocal de Esteban y aseguró que su presentación fue de su agrado.

“Yo siempre digo que lo que se ve, se anota. Tu voz desgarrada es impresionante. Estoy muy contenta, este ha sido un show muy bueno”, señaló.

En tanto, Tito Larenti hizo una evaluación más puntual sobre los aspectos positivos y los detalles que el participante aún debe trabajar.

“Lo malo de Esteban Garnica es que tarda mucho en creer en sí mismo, pero cuando lo logra, lo hace bien. Yo te diría que elabores más tu integridad escénica. Lo bueno: lo hiciste bien, no te has equivocado al haber elegido el Duelo de Voces, es lo que esperábamos”, indicó.

Finalmente, Marco Veizaga también se pronunció y aseguró que la presentación tuvo magia, fuerza y mucha convicción.

“Te he visto totalmente convencido. Cuando el artista se la cree, estás hecho. Esto es magia pura, esto es esencia. Me ha encantado la vibra y la fuerza, me dejaste totalmente pleno, estás hecho”, afirmó.

En su despedida, David Dionich destacó el trabajo de Esteban Garnica y resaltó que se trata de un participante aplicado, comprometido y con muchas ganas de crecer dentro de la competencia.

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