La competencia se pone intensa: cuatro participantes suben al escenario

Inicia una nueva semana de competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces, y la emoción está cada vez más fuerte. Los participantes se acercan a la recta final y cada presentación puede marcar la diferencia entre seguir en carrera o quedar fuera del programa.

Esta semana, las reglas cambian y la dinámica de eliminación será completamente diferente, por lo que el público deberá estar atento a cada detalle de una gala que promete ser intensa, reveladora y llena de talento.

Esta noche, cuatro voces subirán al escenario dispuestas a dejarlo todo:

• Enrique Cuéllar, del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda.

• Talison Moraes, del equipo de David Dionich y Jesús Oliva.

• Jonatan Peñaranda, del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda.

• Esteban Garnica, del equipo de David Dionich y Jesús Oliva.

Cabe recordar que cada vez son menos los participantes que continúan en competencia. Este lunes, Mikaela Malky abandonó el programa luego de enfrentarse a Esteban Garnica en un duelo lleno de emoción, donde ambos dejaron grandes presentaciones sobre el escenario.

La gala de esta noche estará cargada de emoción, talento y nuevos desafíos. Cada participante buscará mostrar lo mejor de su preparación y conquistar al jurado con una propuesta diferente.

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