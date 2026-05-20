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La gran batalla

La competencia se pone intensa: cuatro participantes suben al escenario

La competencia entra en una etapa cada vez más intensa. Esta noche, cuatro voces subirán al escenario con nuevas reglas y una dinámica de eliminación diferente.

Silvia Sanchez

19/05/2026 20:26

Agregar Reduno en
Santa Cruz, Bolivia

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Inicia una nueva semana de competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces, y la emoción está cada vez más fuerte. Los participantes se acercan a la recta final y cada presentación puede marcar la diferencia entre seguir en carrera o quedar fuera del programa.

Esta semana, las reglas cambian y la dinámica de eliminación será completamente diferente, por lo que el público deberá estar atento a cada detalle de una gala que promete ser intensa, reveladora y llena de talento.

Esta noche, cuatro voces subirán al escenario dispuestas a dejarlo todo:

Enrique Cuéllar, del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda.
Talison Moraes, del equipo de David Dionich y Jesús Oliva.
Jonatan Peñaranda, del equipo de Lilibeth Temo y Juampi Ojeda.
Esteban Garnica, del equipo de David Dionich y Jesús Oliva.

Cabe recordar que cada vez son menos los participantes que continúan en competencia. Este lunes, Mikaela Malky abandonó el programa luego de enfrentarse a Esteban Garnica en un duelo lleno de emoción, donde ambos dejaron grandes presentaciones sobre el escenario.

La gala de esta noche estará cargada de emoción, talento y nuevos desafíos. Cada participante buscará mostrar lo mejor de su preparación y conquistar al jurado con una propuesta diferente.

Sintoniza Red Uno desde las 20:45 y no te pierdas ningún detalle de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

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