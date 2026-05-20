Esteban Garnica apostó por “Corazón espinado” y volvió a mostrar su esencia rockera

Para cerrar la noche de presentaciones en La Gran Batalla – Duelo de Voces, subió al escenario el cochabambino Esteban Garnica, integrante del equipo de David Dionich y Jesús Oliva.

Esteban interpretó “Corazón espinado”, canción de Santana ft. Maná, en una presentación cargada de energía, estilo y fuerza, que logró captar la atención del jurado.

Durante la ronda de evaluaciones, el participante recibió varias recomendaciones, aunque los jueces coincidieron en que la interpretación fue de su agrado.

Marco Veizaga observó que Esteban se mostró un poco incómodo al inicio, pero destacó que la presentación logró sostenerse sobre el escenario.

“Te sentí un poco incómodo. Estos espacios son para mostrarnos como somos”, señaló.

Para Tito Larenti, la presentación tuvo identidad y estilo, dos elementos importantes en esta etapa de la competencia.

“Yo también te sentí incómodo, pero más allá de eso, siento que tuvo identidad, tuvo estilo. Es de esas presentaciones donde sabemos quién está en el escenario. Cosas para pulir hay muchas, pero fue buena, me gustó”, expresó.

Por su parte, Alenir Echeverría destacó que el participante mostró su esencia, aunque le recomendó explorar más matices dentro de su estilo.

“Me gustó mucho, tienes tu esencia. Lo que estamos buscando es versatilidad; más allá de que tu centro sea el rock, puedes poner más matices dentro del rock. A mí me gustó”, indicó.

Finalmente, Diego Ríos señaló algunos errores en el inicio de la presentación, principalmente en las entradas, pero resaltó la potencia con la que Esteban cerró su interpretación.

“Es un terreno donde te sienta bien. Lo que venimos marcando son tus entradas. Me deslumbra tu canción y me gusta de la mitad para el final. Noto que te cuesta arrancar, pero tuvo mucha potencia y eso estuvo muy bueno”, manifestó.

Con esta presentación, Esteban cerró la noche demostrando nuevamente su identidad artística, su fuerza vocal y una propuesta marcada por el rock, aunque el jurado dejó claro que aún hay detalles por pulir rumbo a la siguiente etapa.

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