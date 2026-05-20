¡El público decidió! Esteban Garnica es el primer semifinalista

Después de una gala llena de tensión, emoción y grandes presentaciones, se reveló al primer semifinalista de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

Tal como se había anunciado, durante la gala el público tuvo la oportunidad de votar por su participante favorito y llevarlo directamente a la semifinal de la competencia.

Tras el cierre de la votación, los resultados fueron revelados en vivo:

Esteban Garnica obtuvo el 38% de los votos.

Jonatan Peñaranda logró el 27%.

Enrique Cuéllar alcanzó el 19%.

Talison Moraes obtuvo el 16%.

Con este resultado, el cochabambino Esteban Garnica se convirtió en el primer semifinalista de la competencia, gracias al respaldo del público.

Cabe recordar que, durante esta gala, Esteban interpretó una versión acústica de “Corazón espinado”, tema de Santana ft. Maná, presentación que también fue destacada por los jueces por su fuerza, identidad y estilo.

Tras conocer el resultado, Esteban expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y prometió seguir mostrando más de su talento en la siguiente etapa.

La competencia entra en una fase cada vez más intensa, y el voto del público ya empezó a marcar el camino hacia la gran final.

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