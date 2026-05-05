TEMAS DE HOY:
Oruro Romer saucedo INSEGURIDAD SANTA CRUZ

24ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

Lupo descarta que Bolivia sea un 'narcoestado' y defiende acciones contra el crimen organizado

El ministro de la Presidencia afirmó que el Gobierno no ha sido rebasado por la inseguridad y aseguró que desde Santa Cruz se ejecuta un plan con acciones concretas para enfrentar al crimen organizado.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/05/2026 22:57

José Luis Lupo, ministro de la Presidencia
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, se refirió a los recientes hechos de sicariato registrados en Santa Cruz —uno de los cuales cobró la vida del decano del Tribunal Agroambiental— y descartó que Bolivia sea un “narcoestado”, asegurando que el Estado mantiene el control y la capacidad de respuesta frente a la criminalidad.

En entrevista con el programa Que No Me Pierda, la autoridad sostuvo que el país enfrenta una etapa decisiva marcada por la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la inseguridad.

“Se tiene que ir hasta el final con este tema para evitar que vuelva a suceder en Bolivia… estamos en un punto de inflexión donde todos los temas van a ser complejos y difíciles, pero va a ser para construir la Bolivia del futuro”, señaló Lupo, quien además llamó a la unidad de la población para enfrentar esta coyuntura.

El ministro también rechazó las críticas sobre un supuesto debilitamiento del Estado frente a la criminalidad.

“El Gobierno no ha sido rebasado en ningún momento, está en condiciones de garantizar la seguridad de sus ciudadanos”, afirmó, aunque reconoció que las acciones contra el crimen organizado generan reacciones violentas.

Asimismo, advirtió que Bolivia “estaba en camino a convertirse en un narcoestado”, situación que —según dijo— está siendo corregida mediante una política más firme contra las mafias.

“No somos un narcoestado y no lo vamos a ser. Vamos a evitar que existan actividades delictivas que quieran alterar el orden en Bolivia”, enfatizó.

Finalmente, Lupo señaló que la situación actual es compleja, pero aseguró que el Gobierno está actuando para enfrentar el crimen organizado y evitar que estos hechos sigan ocurriendo en el país.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD