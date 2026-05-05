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Derrumbe casi aplasta maquinaria en la ruta de los Valles cruceños

La desesperación de los pasajeros los lleva a habilitar senderos de alta peligrosidad en el sector de Las Negras.

Ximena Rodriguez

04/05/2026 23:07

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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La zona de La Negra, en Santa Cruz, estuvo a punto de convertirse en el escenario de una tragedia cuando un desprendimiento de rocas masivo casi atrapó a una máquina que operaba en el lugar. Ante la situación, la desesperación ha empujado a los pasajeros a habilitar caminos precarios por cuenta propia, a pesar de que el terreno sigue siendo extremadamente peligroso e inestable.

La situación logística es crítica, con un camión de alto tonelaje que ha quedado inmovilizado a medio camino, bloqueando cualquier intento de avance para el resto de los conductores. En estos momentos, se reportan miles de camiones varados en la ruta que conecta a Santa Cruz con los Valles, sin posibilidad de retorno ni desvío seguro.

Ante esta situación, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que las labores de despeje recién iniciarán a las 6:00 a.m. de este martes. En este sentido, la ruta todavía permanecerá totalmente obstruida durante la madrugada.

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