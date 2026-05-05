Bolivia realizará operaciones de remesas al tipo de cambio referencial

El director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Mario Walter Requena, anunció este lunes la normalización del envío y recepción de remesas internacionales a través del sistema financiero nacional, con la implementación del tipo de cambio referencial de compra. Esta medida tiene como objetivo regularizar las operaciones que fueron afectadas por la crisis económica provocada por el anterior gobierno y mejorar el flujo de remesas que Bolivia recibe cada año.

"Lo que queremos anunciar desde la ASFI es que las remesas provenientes del exterior lo que es lo que tiene que hacer la gente es ocupar el sistema bancario" sostuvo Requena

Con la nueva medida, los ciudadanos podrán recibir dinero del exterior directamente en el sistema bancario sin restricciones, eliminando la necesidad de recurrir a canales informales que, durante años, generaron costos adicionales y riesgos tanto para los que enviaban como para los que recibían las remesas. Este cambio también permitirá enviar remesas al extranjero de manera segura, transparente y eficiente, consolidando un sistema más confiable.

Flujo de 1.000 millones de dólares

Requena destacó que Bolivia ha recibido cerca de 1.000 millones de dólares anuales en remesas, un flujo de dinero que se vio afectado en los últimos años debido a las restricciones operativas y las dificultades del sistema financiero. La nueva medida busca recuperar ese flujo de dinero, garantizando mayor seguridad en las transacciones y mejorando la eficiencia del sistema de remesas.

"Bolivia llegó un momento en que recibía alrededor de 1000 millones de dólares al año de remesas. Entonces y ya no estaban pasando por el por el sistema financiero y nosotros también mandamos bastante dinero afuera a a las personas que necesitábamos enviar". declaró Requena

¿Desde cuándo?Según el Gobierno esta elaborando una resolución a través de la ASFI, para que entre en vigencia desde este jueves 07 de mayo.

"Hay una pequeña resolución que estamos sacando esta noche y que mañana va a ser de tal forma que los bancos también puedan ocupar el tipo de cambio referencial cuando yo quiera utilizar ese sistema financiero para enviar dinero afuera." Requena

José Gabriel Espinoza Yáñez, ministro de Economía, explicó que esta decisión es parte de un plan integral de estabilización económica, orientado a normalizar las operaciones financieras en el país, reintegrar a Bolivia al sistema financiero internacional, y reducir la informalidad en el manejo de divisas. Además, con esta medida se busca brindar mayor seguridad y confianza a la población, garantizando un proceso de envío y recepción de remesas más eficiente y sin barreras.

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