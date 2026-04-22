PGE 2026 inyecta más de Bs 1.000 millones a salud y educación

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que el Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026 prioriza la inversión social, con la asignación de más de Bs 1.000 millones adicionales destinados a salud y educación.

El ministro José Gabriel Espinosa Yáñez destacó que este incremento permitirá fortalecer la atención a la población y ampliar la cobertura de servicios básicos.

“Estamos asignando más de 1.000 millones de bolivianos adicionales en presupuesto para salud y educación”, señaló.

Más ítems en sectores clave

La nueva distribución presupuestaria contempla la creación de más de 3.000 ítems en educación, más de 2.400 en salud y más de 1.500 en seguridad, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa del Estado en áreas estratégicas.

Prioridad en la población

Según la autoridad, este esfuerzo forma parte de la reorientación del gasto público hacia sectores que impactan directamente en la calidad de vida de la ciudadanía, dentro del proceso de reformulación del PGE 2026.

El documento será remitido a la Asamblea Legislativa, donde se prevé su tratamiento en los próximos días.

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