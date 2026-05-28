Ley de Alivio Tributario y Regulación: ¿a quiénes beneficia?

El presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, promulgó hoy 27 de mayo de 2026 la Ley N° 1733 de Alivio y Regularización Tributaria, que otorga beneficios a contribuyentes con deudas pendientes ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana Nacional (AN). La ley fue sancionada previamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional y remitida al Ejecutivo para fines constitucionales.

Condonación de deudas

La ley establece la condonación total y extraordinaria de deudas tributarias y multas correspondientes a:

· Periodos fiscales anteriores a enero de 2018 , con excepción de contribuyentes que adeuden Bs 10.000.000 o más.

, con excepción de contribuyentes que adeuden Bs 10.000.000 o más. · La gestión 2020 , sin límite de monto.

, sin límite de monto. · Multas por delitos tributarios o aduaneros, así como contravenciones, incluidas las impugnadas o en ejecución coactiva, siempre que no haya remate de bienes.

La norma busca beneficiar principalmente a pequeños y medianos contribuyentes, trabajadores independientes, profesionales, gremiales y microempresas, asegurando que puedan regularizar su situación sin asumir la totalidad de intereses y multas acumuladas.

Regularización tributaria

Los contribuyentes con deudas de los periodos 2018 a 2025 podrán acogerse a dos modalidades:

1. Pago al contado: 50% del tributo omitido actualizado, con condonación de intereses y multas por delitos o contravenciones.

2. Facilidades de pago en cuotas: hasta 36 mensualidades, aplicando actualización del tributo omitido al momento de la publicación, con condonación de intereses y sanciones.

El plazo para acogerse a la regularización es de 120 días calendario, prorrogable hasta el 31 de diciembre de 2026 por decisión del Ejecutivo.

Pueden acogerse contribuyentes que:

· Tengan declaraciones pendientes, incorrectas o rectificatorias.

· Estén en procesos de fiscalización o verificación.

· Se encuentren en impugnación judicial o administrativa, previa renuncia parcial o total al recurso.

· Estén en etapa de cobranza coactiva antes de la adjudicación de bienes.

Beneficios adicionales

· Se condonan multas por contravenciones tributarias y aduaneras hasta 31 de diciembre de 2025 , incluidas las previstas en el Código Tributario y la Ley General de Aduanas.

, incluidas las previstas en el Código Tributario y la Ley General de Aduanas. · Multas por incumplimiento de facilidades de pago ocasionarán pérdida de beneficios, pero se recalculará el tributo pendiente según normativa vigente.

· Modificaciones a los artículos 59 y 60 del Código Tributario Boliviano para actualizar los plazos de prescripción de fiscalización y ejecución.

para actualizar los plazos de prescripción de fiscalización y ejecución. · Ajustes en la Ley de Juegos de Lotería y de Azar, incorporando nuevos criterios para impuesto, sujetos pasivos y cómputo de obligaciones.

Impacto esperado

La Ley 1733 busca:

· Otorgar un respiro fiscal a miles de contribuyentes.

a miles de contribuyentes. · Incentivar el cumplimiento voluntario y la formalización de deudas.

y la formalización de deudas. · Recuperar aproximadamente Bs 20.000 millones para el Estado, mientras que los contribuyentes se ahorrarían cerca de Bs 6.800 millones en intereses y multas acumuladas.

El objetivo es brindar un marco legal que equilibre derechos y obligaciones, fomentando la regularización sin afectar los derechos fundamentales de los contribuyentes y asegurando transparencia en la recaudación tributaria.

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