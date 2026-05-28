TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Economía

Ley de Alivio Tributario y Regulación: ¿a quiénes beneficia?

La nueva norma, publicada en la Gaceta Oficial y sancionada por ambas cámaras, establece condonación de deudas anteriores a 2018 y 2020, y permite facilidades de pago de hasta 36 cuotas para regularizar obligaciones fiscales.

Red Uno de Bolivia

27/05/2026 22:45

Agregar Reduno en
Foto: Billetes de cien bolivianos
La Paz

Escuchar esta nota

El presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, promulgó hoy 27 de mayo de 2026 la Ley N° 1733 de Alivio y Regularización Tributaria, que otorga beneficios a contribuyentes con deudas pendientes ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana Nacional (AN). La ley fue sancionada previamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional y remitida al Ejecutivo para fines constitucionales.

Condonación de deudas

La ley establece la condonación total y extraordinaria de deudas tributarias y multas correspondientes a:

  • ·         Periodos fiscales anteriores a enero de 2018, con excepción de contribuyentes que adeuden Bs 10.000.000 o más.
  • ·         La gestión 2020, sin límite de monto.
  • ·         Multas por delitos tributarios o aduaneros, así como contravenciones, incluidas las impugnadas o en ejecución coactiva, siempre que no haya remate de bienes.

La norma busca beneficiar principalmente a pequeños y medianos contribuyentes, trabajadores independientes, profesionales, gremiales y microempresas, asegurando que puedan regularizar su situación sin asumir la totalidad de intereses y multas acumuladas.

Regularización tributaria

Los contribuyentes con deudas de los periodos 2018 a 2025 podrán acogerse a dos modalidades:

1.      Pago al contado: 50% del tributo omitido actualizado, con condonación de intereses y multas por delitos o contravenciones.

2.      Facilidades de pago en cuotas: hasta 36 mensualidades, aplicando actualización del tributo omitido al momento de la publicación, con condonación de intereses y sanciones.

El plazo para acogerse a la regularización es de 120 días calendario, prorrogable hasta el 31 de diciembre de 2026 por decisión del Ejecutivo.

Pueden acogerse contribuyentes que:

  • ·         Tengan declaraciones pendientes, incorrectas o rectificatorias.
  • ·         Estén en procesos de fiscalización o verificación.
  • ·         Se encuentren en impugnación judicial o administrativa, previa renuncia parcial o total al recurso.
  • ·         Estén en etapa de cobranza coactiva antes de la adjudicación de bienes.

Beneficios adicionales

  • ·         Se condonan multas por contravenciones tributarias y aduaneras hasta 31 de diciembre de 2025, incluidas las previstas en el Código Tributario y la Ley General de Aduanas.
  • ·         Multas por incumplimiento de facilidades de pago ocasionarán pérdida de beneficios, pero se recalculará el tributo pendiente según normativa vigente.
  • ·         Modificaciones a los artículos 59 y 60 del Código Tributario Boliviano para actualizar los plazos de prescripción de fiscalización y ejecución.
  • ·         Ajustes en la Ley de Juegos de Lotería y de Azar, incorporando nuevos criterios para impuesto, sujetos pasivos y cómputo de obligaciones.

Impacto esperado

La Ley 1733 busca:

  • ·         Otorgar un respiro fiscal a miles de contribuyentes.
  • ·         Incentivar el cumplimiento voluntario y la formalización de deudas.
  • ·         Recuperar aproximadamente Bs 20.000 millones para el Estado, mientras que los contribuyentes se ahorrarían cerca de Bs 6.800 millones en intereses y multas acumuladas.

El objetivo es brindar un marco legal que equilibre derechos y obligaciones, fomentando la regularización sin afectar los derechos fundamentales de los contribuyentes y asegurando transparencia en la recaudación tributaria.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD