Ley de Alivio Tributario y Regulación: ¿a quiénes beneficia?

La nueva norma, publicada en la Gaceta Oficial y sancionada por ambas cámaras, establece condonación de deudas anteriores a 2018 y 2020, y permite facilidades de pago de hasta 36 cuotas para regularizar obligaciones fiscales.
27/05/2026 22:45
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El presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, promulgó hoy 27 de mayo de 2026 la Ley N° 1733 de Alivio y Regularización Tributaria, que otorga beneficios a contribuyentes con deudas pendientes ante el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana Nacional (AN). La ley fue sancionada previamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional y remitida al Ejecutivo para fines constitucionales.
Condonación de deudas
La ley establece la condonación total y extraordinaria de deudas tributarias y multas correspondientes a:
La norma busca beneficiar principalmente a pequeños y medianos contribuyentes, trabajadores independientes, profesionales, gremiales y microempresas, asegurando que puedan regularizar su situación sin asumir la totalidad de intereses y multas acumuladas.
Regularización tributaria
Los contribuyentes con deudas de los periodos 2018 a 2025 podrán acogerse a dos modalidades:
1. Pago al contado: 50% del tributo omitido actualizado, con condonación de intereses y multas por delitos o contravenciones.
2. Facilidades de pago en cuotas: hasta 36 mensualidades, aplicando actualización del tributo omitido al momento de la publicación, con condonación de intereses y sanciones.
El plazo para acogerse a la regularización es de 120 días calendario, prorrogable hasta el 31 de diciembre de 2026 por decisión del Ejecutivo.
Pueden acogerse contribuyentes que:
Beneficios adicionales
Impacto esperado
La Ley 1733 busca:
El objetivo es brindar un marco legal que equilibre derechos y obligaciones, fomentando la regularización sin afectar los derechos fundamentales de los contribuyentes y asegurando transparencia en la recaudación tributaria.
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