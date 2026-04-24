¿En qué consiste la Ley de Alivio Tributario? Esto establece el proyecto

La Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley N° 246/2024-2025, una iniciativa que establece un régimen extraordinario de alivio tributario destinado a regularizar deudas fiscales acumuladas y facilitar el cumplimiento de los contribuyentes.

La norma, impulsada por el Órgano Ejecutivo y expuesta ante el pleno por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, contempla mecanismos de condonación y regularización sin incrementar impuestos ni crear nuevos tributos.

El eje principal del proyecto es la condonación de deudas tributarias generadas hasta el 31 de diciembre de 2017 para montos menores a Bs 10 millones. En estos casos, se eliminan multas, intereses y sanciones acumuladas, con el objetivo de depurar obligaciones consideradas de difícil recuperación.

Para las deudas posteriores a 2018, la ley establece un plan de regularización, mediante el cual los contribuyentes deberán pagar el tributo omitido actualizado, pero con la eliminación de multas e intereses. Este mecanismo contempla plazos de hasta 120 días para acogerse y facilidades de pago de hasta 24 meses.

Otro componente relevante es la creación del Sistema Integrado Especial de Transición del Régimen General (SIETE-RG), orientado a pequeños emprendedores con ingresos anuales menores a Bs 400.000. Este régimen unifica el pago de IVA, IUE e IT en una sola obligación bimensual del 5% sobre ventas, reduciendo la carga administrativa y promoviendo la formalización.

La propuesta también introduce el denominado “IVA transparente”, que ajusta el cálculo del impuesto al 13% real sobre el precio neto y dispone su desglose en las facturas, buscando mayor claridad para los contribuyentes y consumidores.

En el ámbito legal, el proyecto modifica el Código Tributario para reducir los plazos de prescripción de ocho a cuatro años y establecer un límite de dos años para la ejecución tributaria, eliminando su carácter indefinido.

Estas medidas alcanzan obligaciones administradas por el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, incluyendo procesos en curso, siempre que no se haya llegado a la etapa de remate de bienes.

Tras su aprobación en Diputados, el proyecto será remitido a la Cámara de Senadores para su revisión y eventual sanción. De ser promulgado, el Gobierno busca con esta ley cerrar un ciclo de deudas antiguas, reducir la conflictividad tributaria y mejorar la recaudación efectiva en el país.

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