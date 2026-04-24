A las 11:00 de este viernes, en la sede de Gobierno, el presidente Rodrigo Paz sostendrá su primer encuentro con los gobernadores electos de los nueve departamentos, en una cita marcada por demandas económicas, propuestas de desarrollo regional y el debate sobre el modelo de distribución de recursos denominado 50/50.

Entre los principales temas de la agenda destacan el análisis de la situación financiera de las gobernaciones, varias de ellas con dificultades económicas, además de regalías, acceso a financiamiento, reprogramación de deudas y ejecución de proyectos de desarrollo.

El modelo 50/50, que plantea una nueva distribución de recursos entre el nivel central y las entidades territoriales, será uno de los ejes centrales del encuentro y será evaluado por las autoridades departamentales.

Desde Santa Cruz, el gobernador electo Pablo Velasco escuchará la propuesta del Gobierno y prevé plantear iniciativas vinculadas al desarrollo, como el impulso del HUB Viru Viru.

En esa línea, el gobernador electo del Beni, Jesús Egüez, informó que llevará propuestas enfocadas en sectores productivos, entre ellos la agricultura, el turismo, la energía eléctrica y el tema de regalías.

Por su parte, el gobernador electo de Cochabamba, Leonardo Loza, anunció la presentación de proyectos de infraestructura para su departamento y aseguró que participará del diálogo sin condicionamientos.

En Tarija, la gobernadora electa María René Soruco buscará posicionar una agenda orientada al desarrollo regional, con énfasis en la redistribución de recursos.

Mientras tanto, el gobernador electo de La Paz, Luis Revilla, adelantó que planteará propuestas de desarrollo departamental y evaluará los alcances del modelo 50/50.

Desde Pando, la gobernadora electa Gabriela De Paiva señaló que solicitará la implementación de una redistribución de recursos y abordará temas relacionados con el sector salud.

El gobernador electo de Oruro, Edgar Sánchez, propondrá la creación de una asociación de gobernadores que permita coordinar una posición conjunta frente al Gobierno nacional.

En el caso de Chuquisaca, el gobernador electo Luis Ayllón planteará la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal que garantice una distribución equitativa de recursos.

El encuentro marca el inicio del relacionamiento entre el Gobierno nacional y las nuevas autoridades departamentales, en un contexto de presión financiera en las regiones y debate sobre la redistribución de ingresos.

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