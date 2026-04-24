El presidente Rodrigo Paz posesionó este miércoles a Marcelo Blanco como nuevo ministro de Hidrocarburos y Energías, en un contexto marcado por denuncias de gasolina de mala calidad y escasez de diésel en varios departamentos del país.

Blanco asume el cargo en medio de crecientes reclamos del transporte pesado y público, que denuncia largas filas para abastecerse de diésel en ciudades como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, además de daños en vehículos por combustible presuntamente contaminado.

En entrevista con el programa Que No Me Pierda, el ministro reconoció que no cuenta con amplia experiencia en el área hidrocarburífera, aunque aseguró que trabajará para solucionar los problemas.

“No he trabajado específicamente en el sector hidrocarburos… no soy un experto en el área, pero tengo el propósito de llevar adelante todas las medidas que contribuyan a resolver los problemas”, afirmó.

Blanco explicó que la responsabilidad directa en la compra de gasolina y diésel recae en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), deslindando así la función operativa del ministerio.

“Los funcionarios del Ejecutivo somos hacedores de políticas públicas (…) la compra de combustible es responsabilidad de YPFB”, sostuvo.

Respecto a la crisis, Blanco indicó que ya existen investigaciones en curso por la distribución de gasolina de mala calidad y aseguró que se identificará a los responsables.

“Vamos a encontrar quiénes han sido los responsables de esta situación y la justicia los va a juzgar”, sostuvo.

Asimismo, adelantó que se realizarán cambios profundos en YPFB, incluyendo una reestructuración institucional. “Tiene que haber cambios estructurales, una reingeniería en Yacimientos”, manifestó.

El ministro también confirmó que el Gobierno trabaja en una nueva Ley de Hidrocarburos que contempla modificaciones importantes para el sector, aunque aclaró que los ajustes en la estatal petrolera podrían ejecutarse incluso antes de su aprobación.

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