Ríos plantea ley corta para reestructurar YPFB y alerta por crisis de combustibles

El exministro de Hidrocarburos y analista energético, Álvaro Ríos, advirtió que el sector energético del país atraviesa un momento complejo que se arrastra desde la pasada gestión y que se agrava por una crisis interna en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“YPFB es una empresa sobredimensionada que pierde plata desde 2024, necesita cirugía mayor, no podemos mantenerla como está. Debe concentrarse en garantizar el abastecimiento de gas natural, GLP, diésel, gasolina y jet fuel”, sostuvo.

Ríos planteó al Gobierno impulsar una ley corta que sea aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con el objetivo de designar un presidente de la estatal petrolera que esté alejado de la influencia del poder político de turno.

“Necesitamos que alrededor de YPFB se genere un consenso político de alto nivel y que en la ALP se apruebe una norma que designe una autoridad independiente, con un mandato específico de garantizar el abastecimiento en el país”, afirmó.

Respecto a la reciente renuncia de la expresidenta de YPFB, el analista señaló que la salida de dos presidentes de la estatal, sumada al alejamiento del exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, refleja una crisis derivada de problemas en la calidad de la gasolina y el desabastecimiento de carburantes.

“El MAS llegó al poder por los hidrocarburos y se fue del poder por los hidrocarburos, en medio de un escenario de desabastecimiento. El futuro está en manos del presidente Paz, pero debe cambiar el rumbo de YPFB o esto puede arrastrar al país, porque necesitamos energía”, advirtió.

La declaración se da un día después de que la expresidenta de YPFB, Claudia Cronenbol, presentara su renuncia irrevocable al cargo. Horas más tarde, el Gobierno posesionó a un nuevo ministro de Hidrocarburos, en un contexto marcado por denuncias de falta de diésel por parte de productores y cuestionamientos a la calidad de los combustibles.

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