La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) comunicó a la población y a las empresas que realizan promociones empresariales que, tras la promulgación de la Ley N° 1733 de Alivio Tributario, de 27 de mayo de 2026, estas promociones ya no requieren autorización previa de la AJ.

Comunicado

El comunicado establece que las empresas podrán desarrollar sus campañas de manera inmediata, siempre cumpliendo con la normativa legal vigente al momento de su autorización. Esto incluye tanto promociones nuevas como aquellas que ya habían sido autorizadas antes de la vigencia de la ley, las cuales mantienen su eficacia y validez.

“Las promociones empresariales autorizadas con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 1733 mantienen su eficacia y validez, debiendo desarrollarse conforme a la normativa legal vigente al momento de su autorización”, señala el comunicado.

Simplificar trámites

La AJ indicó que esta medida busca simplificar los procedimientos administrativos y fomentar la formalidad en las actividades promocionales, evitando trámites redundantes y promoviendo un marco de seguridad y transparencia para los consumidores y empresas.

El comunicado fue emitido desde La Paz, el 28 de mayo de 2026, y aplica para todas las empresas que realizan promociones comerciales en el país, cumpliendo con la legislación vigente en materia tributaria y de juegos regulados.

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