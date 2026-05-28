IBCE: pérdidas por bloqueos superan los $us 1.000 millones y dañan la imagen de Bolivia

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, informó este jueves que las pérdidas económicas ocasionadas por los bloqueos que cumplen 28 días en el país ya superan los 1.000 millones de dólares.

“Los bloqueos están generando tres grandes pérdidas. Desde el punto de vista económico, más de 1.000 millones de dólares es el impacto contra la economía; también se están perdiendo oportunidades de inversión y, lo más lamentable, la pérdida de vidas”, señaló Rodríguez.

Agregó que el sector exportador es uno de los más golpeados por la conflictividad y citó cifras de la Cámara Nacional de Exportadores, que ya reporta pérdidas cercanas a los 700 millones de dólares.

“También está la pérdida de la imagen de Bolivia. ¿Quién se va a animar a invertir en el país o hacer turismo con semejante conflictividad?”, cuestionó el ejecutivo.

Por otra parte, el IBCE presentó los resultados de un sondeo digital realizado el pasado 26 de mayo para conocer la percepción ciudadana sobre los bloqueos registrados en el país.

Según Rodríguez, los resultados reflejan un amplio rechazo de la población a las medidas de presión.

“La respuesta fue contundente: un rechazo total a los bloqueos. El 98% considera que perjudican y dañan la imagen del país; el 97% dice que afectan su trabajo; el 95% pide diálogo; el 96% considera que bloquear es un delito y el 95% cree que se debe sancionar a los promotores”, detalló.

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