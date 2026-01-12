Cochabamba acumula Bs 383 millones en pérdidas por bloqueos y alerta sobre impactos en producción y abastecimiento

Cochabamba continúa cercada por bloqueos en rutas estratégicas de conectividad interdepartamental, una situación que, según el sector empresarial privado, está generando un quiebre progresivo de inventarios urbanos y una distorsión creciente de los ciclos productivos, con impactos directos en el abastecimiento, la producción y la seguridad alimentaria.

De acuerdo con la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), desde el inicio de la gestión 2026 las pérdidas económicas acumuladas alcanzan los Bs 383,8 millones, una cifra que evidencia un deterioro que va más allá de una interrupción logística coyuntural y comienza a perfilarse como un problema de carácter estructural.

El Reporte de Afectación Económica de la Unidad de Análisis Económico de la FEPC señala que el departamento registra 77 conflictos y protestas sociales, además de seis días efectivos de bloqueo en rutas de alcance nacional e interdepartamental. Solo para este domingo 11 de enero, con 19 puntos de bloqueo activos en accesos hacia el oriente, occidente y sur del país, la afectación económica diaria se estima en Bs 96,7 millones, debido a la severa restricción en la circulación de bienes, insumos y personas.

Más allá del impacto visible en el transporte, los efectos más sensibles ya se sienten en los sistemas de reposición urbana. La interrupción prolongada de corredores estratégicos vuelve irregular el abastecimiento, agota inventarios de forma progresiva y genera un desacople entre oferta y demanda, especialmente en mercados que dependen de rotación diaria y abastecimiento continuo.

Este quiebre de inventarios reduce la oferta disponible, alarga los tiempos de reposición y fragmenta los mercados, provocando dispersión de precios entre zonas y canales de venta. Desde el punto de vista económico, esta fragmentación distorsiona la competencia y acelera ajustes preventivos de precios, incluso antes de que se produzca un desabastecimiento generalizado, afectando directamente el poder adquisitivo de los hogares.

Uno de los sectores más golpeados es el avícola, considerado clave para la seguridad alimentaria. Su operación depende de ciclos altamente sincronizados que requieren insumos constantes, logística previsible y distribución inmediata de productos perecederos como pollo y huevo. La interrupción de rutas rompe esta sincronización, genera desfases productivos, riesgos sanitarios y una reducción abrupta de la oferta.

Situaciones similares se repiten en sectores como frutales, hortalizas y agroindustria, donde la producción diaria, el transporte oportuno —en muchos casos refrigerado— y la distribución inmediata son esenciales para evitar pérdidas.

El informe empresarial advierte que la persistencia de estas distorsiones constituye una señal de alerta temprana de deterioro estructural del sistema productivo y de abastecimiento. “El restablecimiento pleno de la transitabilidad en corredores estratégicos es indispensable para normalizar los ciclos productivos, garantizar la reposición de inventarios y contener presiones inflacionarias”, señala el documento, advirtiendo que cada día adicional de bloqueo profundiza la vulnerabilidad del aparato productivo, el empleo y los hogares.

Mira la programación en Red Uno Play