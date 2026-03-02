TEMAS DE HOY:
[VIDEO] Micro impacta contra una tienda en la zona de Los Chacos, Santa Cruz

Un video enviado al sector “Ojo Ciudadano” de Red Uno muestra al vehículo de servicio público incrustado en la estructura del negocio.

Charles Muñoz Flores

02/03/2026 9:03

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un micro de transporte público se estrelló contra una tienda la mañana de este lunes 2 de marzo en la zona de Los Chacos, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El hecho ocurrió pasadas las 8:00, generando alarma entre vecinos y transeúntes del sector, quienes alertaron de inmediato a los equipos de emergencia. Personal de auxilio llegó hasta el lugar para atender la situación; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si existen personas heridas producto del aparatoso impacto.

En el lugar se evidencian daños materiales tanto en el inmueble afectado como en el motorizado, que quedó con severos destrozos en la parte frontal tras colisionar de frente contra lo que sería una tienda.

Un video enviado al sector “Ojo Ciudadano” de Red Uno muestra al micro incrustado en la estructura del negocio. En las imágenes también se observa a una persona sentada en la puerta de ingreso del vehículo, quien presuntamente sería el conductor.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente aún están siendo evaluadas y se espera un informe oficial por parte de las autoridades correspondientes para esclarecer las causas del hecho.

 

