Se citaron para “arreglar” la situación del hijo y la mató: detalles del feminicidio de Caracollo

El feminicidio ocurrido en el municipio de Caracollo, en el departamento de Oruro, ha generado profunda indignación tras conocerse nuevos detalles del caso.

La víctima, una adolescente de 16 años, se habría citado con su expareja —un joven de 17 años— para conversar sobre la situación y tenencia de su bebé de cinco meses, quien sería hijo de ambos.

Según la investigación preliminar, el joven no llegó solo: acudió al encuentro acompañado de su actual enamorada.

Una discusión que escaló a violencia

De acuerdo con el reporte del fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, durante el encuentro se produjo una discusión relacionada con la responsabilidad y reconocimiento del menor.

En ese contexto, el adolescente presuntamente sacó un cuchillo y apuñaló a la víctima en el pecho. La herida le provocó la muerte en el lugar.

Tras el hecho, tanto el sospechoso como su acompañante habrían abandonado la escena.

El llanto que alertó a los vecinos

A pocos metros del cuerpo fue encontrado el bebé de cinco meses, con vida. El llanto del menor habría llamado la atención de los comunarios, quienes se aproximaron al lugar y alertaron a las autoridades.

El niño fue trasladado a un centro médico para su valoración, mientras se iniciaban las investigaciones.

Aprehendidos e investigados

Horas después del crimen, el joven de 17 años y su enamorada fueron localizados en otra comunidad y aprehendidos. Ambos permanecen recluidos en un centro para menores mientras el Ministerio Público avanza en la investigación por feminicidio.

El caso ha causado consternación no solo por la edad de la víctima, sino porque un bebé de cinco meses quedó abandonado en el lugar del crimen.

Las autoridades continúan recabando elementos para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

