El recibimiento a los novios con arroz se salió de control y arruinó el momento (Video)

Una boda celebrada en España se volvió viral en TikTok luego de que dos invitados decidieran recibir a los recién casados con paladas de arroz durante su salida de la iglesia.

La escena, que para algunos buscaba ser graciosa, terminó siendo incómoda para los protagonistas. En el video —que superó el millón de visualizaciones— se observa a dos hombres vestidos de traje lanzando arroz con palas, generando una lluvia intensa que obligó a los novios a cubrirse el rostro.

La novia intentó resguardarse con su vestido, mientras el novio se protegía detrás de ella en medio del impacto del arroz. El momento, que tradicionalmente simboliza buenos deseos y prosperidad, tomó un giro inesperado.

El clip fue compartido por la usuaria Lola y rápidamente abrió un fuerte debate en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron la actitud de los invitados y señalaron que la broma fue excesiva.

“Y así amigos es como unos ‘invitados’ se cargan el mejor momento de una boda por tener más protagonismo que los novios”, escribió un internauta.

Otra usuaria comentó: “Qué selectiva voy a ser el día que me case”.

“No lo entiendo bien. Es muy agresivo. ¿A los invitados les molesta que se casen?”, agregó otro usuario, reflejando la indignación general.

Lo que debía ser una escena de celebración terminó convirtiéndose en un ejemplo más de cómo, en tiempos de redes sociales, cualquier gesto puede volverse viral… y no siempre por las razones esperadas.

