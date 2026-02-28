TEMAS DE HOY:
El “modo unicornio rosa” invade WhatsApp: cómo activarlo

Usuarios de WhatsApp están adoptando el llamado “modo unicornio rosa”, una tendencia creativa que permite personalizar los chats y generar imágenes fantásticas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

28/02/2026 18:41

Imagen creada con inteligencia artificial
Mundo

El llamado “modo unicornio rosa” se ha convertido en una de las tendencias más curiosas y creativas entre usuarios de WhatsApp. Aunque muchos creen que se trata de una función oficial, en realidad es una forma de personalización que los propios usuarios activan manualmente para darle un toque mágico, colorido y diferente a sus conversaciones.

Esta tendencia combina fondos llamativos, tonos rosados y, sobre todo, el uso de Meta AI, la inteligencia artificial integrada en la plataforma.

A través del ícono azul y morado dentro de la aplicación, los usuarios pueden generar imágenes de unicornios rosas y otros escenarios fantásticos simplemente escribiendo instrucciones creativas en el chat.

Basta con redactar frases como “Un unicornio rosa volando sobre un arcoíris brillante” o “Un unicornio rosa explorando la galaxia entre planetas y estrellas” para que la IA produzca ilustraciones personalizadas en cuestión de segundos. Estas imágenes pueden compartirse en conversaciones, estados o utilizarse como parte de la ambientación temática.

Pero el fenómeno no se limita a las imágenes. Meta AI también permite realizar consultas rápidas sobre historia, cultura, arte o cualquier otro tema. Algunos usuarios aprovechan para preguntar sobre el origen del unicornio en la cultura popular, pedir historias cortas protagonizadas por estas criaturas o solicitar ideas para fiestas temáticas y manualidades.

El “modo unicornio rosa” está dirigido principalmente a quienes disfrutan personalizar su experiencia digital y añadir un toque de creatividad a sus chats. Es especialmente popular entre jóvenes y amantes del universo de fantasía, aunque cualquier usuario curioso puede sumarse a la tendencia.

 

