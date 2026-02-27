El impactante video de un duende captado a plena luz del día en un bosque

Un nuevo registro visual ha dejado boquiabiertos a los entusiastas de lo paranormal y a los escépticos por igual. A través de la cuenta de TikTok "ufo.saw", se ha difundido una secuencia grabada en una zona boscosa que muestra lo que parece ser un humano en miniatura deambulando libremente bajo la luz del sol.

A diferencia de otros avistamientos nocturnos o borrosos, este video destaca por la claridad de la luz natural, permitiendo observar detalles que han alimentado la teoría de que los duendes no son solo personajes de cuentos de hadas.

Detalles de la criatura: Chaleco, pantalones y piel verdosa

El video capta a una figura de aproximadamente 25 a 30 centímetros de altura, según informa el portal Crónica. Lo que más ha inquietado a los internautas es la apariencia física y el atuendo del ser:

Rasgos humanoides: A pesar de su tamaño reducido, sus proporciones son similares a las de una persona.

Piel y movimiento: Presenta un tono de piel verdoso que le permite mimetizarse con el follaje, mientras se desplaza con pasos cortos, lentos y calculados.

Vestimenta clásica: En los segundos más nítidos de la grabación, se distingue que la criatura viste un chaleco marrón, camisa blanca y pantalones rojos con rayas verticales blancas, un atuendo que coincide casi exactamente con las descripciones del folclore europeo y latinoamericano.

Entre el folclore y la evidencia digital

Los duendes han sido descritos por siglos como guardianes de la naturaleza, seres esquivos y, a menudo, traviesos que habitan en lo profundo de los montes. Sin embargo, ver a uno caminar con tal naturalidad entre los árboles ha reabierto el debate sobre su existencia física.

Mientras muchos usuarios aseguran que se trata de la prueba definitiva de estos seres elementales, otros sugieren que podría tratarse de un montaje digital avanzado o un muñeco articulado. No obstante, la profundidad de campo y la interacción del sujeto con la vegetación real han dificultado que los expertos descarten el video de inmediato.

¿Seres de otro plano? En diversas culturas, estos avistamientos representan la protección de tesoros o el cuidado de espacios sagrados del bosque, apareciendo solo ante aquellos que "tienen el don" de verlos.

