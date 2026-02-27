¿Quién reemplazará al alcalde Jhonny Fernández? Esto dice el Concejo Municipal de Santa Cruz

La detención preventiva del alcalde Jhonny Fernández por 100 días en el penal de Palmasola ha generado un vacío de poder inmediato en Santa Cruz de la Sierra. Ante esta situación, el presidente del Concejo Municipal, Juan Carlos Medrano, anunció una convocatoria urgente para definir el futuro administrativo del municipio más grande del país.

“Vamos a convocar mañana a los colegas concejales; es muy importante tomar una determinación porque estamos hablando del municipio más grande del país”, afirmó Medrano. El legislador subrayó que es operativamente inviable que la ciudad sea administrada desde un recinto penitenciario en un momento tan delicado.

El Concejo se encuentra a la espera de la notificación oficial de la resolución judicial para que sus asesores jurídicos analicen los alcances legales de la ausencia del burgomaestre.

“Es muy difícil que el alcalde pueda gobernar desde la cárcel; esperemos que todos los concejales asistan para tomar una determinación con todas las fuerzas políticas”, señaló la autoridad.

Medrano enfatizó que la prioridad absoluta es garantizar la continuidad de la gestión pública y evitar la parálisis de los servicios municipales durante este periodo. “Al quedar un vacío en el municipio, se imposibilita hacer gestión y en este momento, bajo el principio de continuidad administrativa, es importante que el Concejo sesione”, explicó.

Respecto al procedimiento de sucesión, el presidente del órgano legislativo recordó que el marco legal boliviano ya establece los pasos a seguir en estos escenarios críticos. “La norma establece que el Concejo Municipal debería elegir a un alcalde interino, sin embargo, tenemos que revisar la resolución judicial primero”, puntualizó el concejal.

La Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales será la hoja de ruta para designar a la nueva autoridad que tomará las riendas de la capital cruceña.

No obstante, aclaró que, si el partido oficialista no logra un consenso o la votación necesaria, la responsabilidad podría recaer en cualquier otro miembro del pleno. “En caso de que no haya uno (de la misma fuerza) o no tenga la votación suficiente, podría ser cualquier otro concejal”, advirtió ante la prensa.

Finalmente, Medrano aseguró a la ciudadanía que actuarán con celeridad para evitar que la Alcaldía quede acéfala durante la etapa de transición hacia la nueva gestión. “Hay mucha información que tiene que revisar y firmar un alcalde, no lo va a poder hacer desde Palmasola; nos vamos a apegar a derecho”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play