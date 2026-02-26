La justicia determinó enviar con detención preventiva a Jhonny Fernández

La Justicia determinó este jueves enviar por 100 días con detención preventiva al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, en el marco de la investigación por el denominado caso “pavimento”.

La audiencia de medidas cautelares se instaló a las 12:50 en el Palacio de Justicia. Tras un cuarto intermedio, la sesión se reinstaló pasadas las 14:30, cuando la autoridad jurisdiccional resolvió aceptar la solicitud del Ministerio Público y ordenar la detención preventiva por 180 días mientras se desarrollan las investigaciones.

Fernández fue trasladado pasadas las 11:00 desde dependencias de la Felcc hasta el Palacio de Justicia, donde ingresó cerca de las 11:30 custodiado por efectivos policiales. Vestía una camisa blanca y pantalón oscuro, y no brindó declaraciones a la prensa.

La denuncia fue presentada por el exconcejal Manuel Saavedra, quien basó su querella en un informe de la Contraloría General del Estado. La acusación también alcanza al secretario de Obras Públicas, Sergio Luna.

El Ministerio Público formalizó la imputación por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, tipificados en los artículos 224 y 125 del Código Penal.

La fiscal asignada al caso, Milenka Rodas, había anticipado que solicitaría la detención preventiva por seis meses, argumentando riesgos procesales.

Durante la audiencia, la defensa de la autoridad municipal presentó al menos cuatro incidentes que debían resolverse antes de definir la situación jurídica de la autoridad. En los alrededores del Palacio de Justicia se concentró un grupo de personas que expresó su respaldo al alcalde.

Con esta determinación, Fernández deberá cumplir la medida cautelar mientras avanzan las investigaciones del caso ‘pavimento’

