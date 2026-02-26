“No tengo cómo pagar al banco”: el drama tras el incendio que destruyó flotas en Oruro

Un incendio registrado este jueves en un taller mecánico de la zona este de Oruro dejó un saldo devastador: al menos cinco buses de transporte interdepartamental fueron consumidos por las llamas.

Las imágenes difundidas muestran a los vehículos completamente calcinados, con estructuras metálicas retorcidas y pérdidas materiales que, según los propietarios, son totales.

Flotas destruidas y deudas pendientes

Entre las unidades afectadas se encuentra una flota de la empresa “Nacer”. Los propietarios relataron escenas de desesperación al intentar mover otros motorizados para evitar que el fuego los alcanzara.

Una de las dueñas expresó su angustia:

“Mi flota estaba en el taller, trabajo hace tiempo y ahora debo al banco, no tengo cómo pagar”.

Muchos de estos buses representan créditos vigentes, inversiones familiares y la principal fuente de ingreso de los transportistas.

Impacto económico

Las pérdidas no solo implican el valor comercial de los buses, sino también:

Créditos bancarios en curso

Interrupción total de operaciones

Pérdida de ingresos diarios

Costos adicionales por reparación o reposición

Para varios propietarios, el siniestro significa quedar sin capital de trabajo de un día para otro.

Investigación en curso

El fuego, que habría comenzado por una chispa durante trabajos de soldadura, se propagó rápidamente. Personal de Bomberos y la Policía trabajó para controlar el incendio, mientras la zona fue acordonada.

La Alcaldía de Oruro apoyó con cisternas de agua para contener las llamas.

Las autoridades continúan con las pericias técnicas para determinar el origen exacto del siniestro y establecer posibles responsabilidades.

Mientras tanto, los propietarios afectados enfrentan no solo la pérdida de sus vehículos, sino también la incertidumbre financiera tras una tragedia que dejó sus medios de vida reducidos a cenizas.

