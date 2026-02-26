Paso a paso para acceder al seguro por gasolina "desestabilizada"

La estatal presentó oficialmente el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), una plataforma digital destinada a canalizar reclamos por posibles afectaciones en vehículos vinculadas a gasolina “desestabilizada”.

El anuncio fue realizado por el presidente de YPFB, Yussef Akly, ante representantes del transporte nacional.

Los 8 requisitos obligatorios

Para acceder al proceso de evaluación y eventual cobertura, los propietarios de vehículos deberán presentar:

RUAT Cédula de identidad Número de celular SOAT vigente Cuenta bancaria Documentación que respalde los daños (facturas, fotografías o informes técnicos) Declaración jurada Finiquito de liquidación

La documentación permitirá abrir un expediente digital que será revisado por peritos técnicos.

¿Cómo se clasificarán los daños?

El SREC dividirá los casos en tres categorías:

Daños leves

Daños medios

Daños graves

La clasificación será realizada con base en criterios técnicos previamente establecidos y tras la evaluación correspondiente.

Trámite digital y sin aplicaciones adicionales

El sistema operará mediante WhatsApp, lo que permitirá iniciar el proceso sin descargar aplicaciones extra, facilitando el acceso incluso en zonas rurales.

El procedimiento incluirá:

Registro digital del caso

Firma electrónica

Auditoría en tiempo real

Además, se habilitará un centro de atención telefónica para orientar a los usuarios durante el trámite.

Mira la programación en Red Uno Play