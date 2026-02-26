Paso a paso para acceder al seguro por gasolina "desestabilizada"

YPFB habilitó el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), y esto son los 8 requisitos obligatorios para el registro en la plataforma.
26/02/2026 14:47
Escuchar esta nota
La estatal presentó oficialmente el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), una plataforma digital destinada a canalizar reclamos por posibles afectaciones en vehículos vinculadas a gasolina “desestabilizada”.
El anuncio fue realizado por el presidente de YPFB, Yussef Akly, ante representantes del transporte nacional.
Los 8 requisitos obligatorios
Para acceder al proceso de evaluación y eventual cobertura, los propietarios de vehículos deberán presentar:
RUAT
Cédula de identidad
Número de celular
SOAT vigente
Cuenta bancaria
Documentación que respalde los daños (facturas, fotografías o informes técnicos)
Declaración jurada
Finiquito de liquidación
La documentación permitirá abrir un expediente digital que será revisado por peritos técnicos.
¿Cómo se clasificarán los daños?
El SREC dividirá los casos en tres categorías:
Daños leves
Daños medios
Daños graves
La clasificación será realizada con base en criterios técnicos previamente establecidos y tras la evaluación correspondiente.
Trámite digital y sin aplicaciones adicionales
El sistema operará mediante WhatsApp, lo que permitirá iniciar el proceso sin descargar aplicaciones extra, facilitando el acceso incluso en zonas rurales.
El procedimiento incluirá:
Registro digital del caso
Firma electrónica
Auditoría en tiempo real
Además, se habilitará un centro de atención telefónica para orientar a los usuarios durante el trámite.
