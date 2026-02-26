TEMAS DE HOY:
Secuestro en Cuatro Cañadasa Jhonny Fernández Corrupción

33ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Paso a paso para acceder al seguro por gasolina "desestabilizada"

YPFB habilitó el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), y esto son los 8 requisitos obligatorios para el registro en la plataforma.

Silvia Sanchez

26/02/2026 14:47

Paso a paso para acceder al seguro por gasolina "desestabilizada". Foto referencial.
Bolivia

Escuchar esta nota

La estatal presentó oficialmente el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), una plataforma digital destinada a canalizar reclamos por posibles afectaciones en vehículos vinculadas a gasolina “desestabilizada”.

El anuncio fue realizado por el presidente de YPFB, Yussef Akly, ante representantes del transporte nacional.

Los 8 requisitos obligatorios

Para acceder al proceso de evaluación y eventual cobertura, los propietarios de vehículos deberán presentar:

  1. RUAT

  2. Cédula de identidad

  3. Número de celular

  4. SOAT vigente

  5. Cuenta bancaria

  6. Documentación que respalde los daños (facturas, fotografías o informes técnicos)

  7. Declaración jurada

  8. Finiquito de liquidación

La documentación permitirá abrir un expediente digital que será revisado por peritos técnicos.

¿Cómo se clasificarán los daños?

El SREC dividirá los casos en tres categorías:

  • Daños leves

  • Daños medios

  • Daños graves

La clasificación será realizada con base en criterios técnicos previamente establecidos y tras la evaluación correspondiente.

Trámite digital y sin aplicaciones adicionales

El sistema operará mediante WhatsApp, lo que permitirá iniciar el proceso sin descargar aplicaciones extra, facilitando el acceso incluso en zonas rurales.

El procedimiento incluirá:

  • Registro digital del caso

  • Firma electrónica

  • Auditoría en tiempo real

Además, se habilitará un centro de atención telefónica para orientar a los usuarios durante el trámite.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD