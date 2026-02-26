TEMAS DE HOY:
Jhonny Fernández Corrupción Audiencia Jhonny Fernández

Policial

Jhonny Fernández comparece ante un juez por el caso ‘pavimento'

Charles Muñoz Flores

26/02/2026 13:09

Instalan audiencia cautelar contra el alcalde Jhonny Fernández por presuntas irregularidades en obras de pavimentación. FOTO: captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

A las 12:50 de este jueves se instaló la audiencia de medidas cautelares contra el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, en el marco del denominado caso ‘pavimento fantasma’.

La audiencia se desarrolla en el segundo piso del Palacio de Justicia, donde la autoridad jurisdiccional deberá determinar si la autoridad municipal afronta el proceso en libertad o bajo detención preventiva.

El Ministerio Público formalizó la imputación contra la autoridad edil por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, tipificados en los artículos 224 y 125 del Código Penal.

La fiscal asignada al caso, Milenka Rodas, adelantó que solicitará la detención preventiva por 180 días mientras se desarrollan las investigaciones.

El proceso fue activado tras la denuncia presentada por el candidato a alcalde y concejal Manuel Saavedra, conocido como ‘Mamen’, a partir de un informe de la Contraloría General del Estado que observó la ejecución de varias obras vinculadas al programa de pavimentación en la capital cruceña.

