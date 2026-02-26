La World Aquatics anunció la cancelación de la parada de la Copa Mundial de Clavados que debía celebrarse en Zapopan, Jalisco, luego de analizar el contexto de inseguridad generado tras recientes episodios de violencia en la región.

El evento estaba previsto del 5 al 8 de marzo de 2026; sin embargo, la entidad rectora decidió retirarlo del calendario internacional. En un comunicado oficial, la organización explicó:

“World Aquatics, en consulta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura y CODE Jalisco, ha tomado la decisión de cancelar la parada de la Copa Mundial de Clavados de World Aquatics en Zapopan, México, programada del 5 al 8 de marzo de 2026”.

La institución agregó que la determinación responde a un análisis detallado del entorno actual.

“Esto se produce tras una exhaustiva evaluación de riesgos de la situación en Zapopan y el estado de Jalisco, que analizó cuidadosamente la situación actual de seguridad pública. La seguridad de todos los participantes del evento World Aquatics sigue siendo nuestra máxima prioridad”, señala el documento.

El origen de la crisis se remonta a un operativo del Ejército Mexicano en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Tras su muerte, se registraron enfrentamientos y bloqueos en Jalisco, Michoacán y otros estados cercanos, lo que elevó la alerta en distintas zonas del país.

Aunque la situación comenzó a estabilizarse en los días posteriores, la percepción de inseguridad impactó directamente en la organización de eventos internacionales y en la confianza de atletas y delegaciones. Las entidades deportivas mexicanas respaldaron la decisión luego de coordinarse con autoridades locales.

En cuanto a la clasificación, la World Aquatics informó que “la clasificación para la Copa Mundial de Clavados Acuáticos – Súper Final en Beijing, China, del 1 al 3 de mayo, se basará en los resultados de la parada de la Copa Mundial de Clavados Acuáticos en Montreal”. De esta manera, los resultados obtenidos en Canadá definirán a los competidores que avanzarán a la instancia decisiva en la capital china.

