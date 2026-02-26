Paz anuncia $us 50 millones de la CAF para transformar la formación docente en Bolivia

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, anunció este jueves que el financiamiento gestionado con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) tendrá como eje central una inversión histórica en educación, con $us 50 millones destinados exclusivamente a la transformación de la formación docente en Bolivia.

“Vamos a hacer la inversión históricamente más grande para cambiar la formación de nuestros profesores. 50 millones de dólares para la educación”, anunció tras sostener una reunión con el presidente de la CAF Sergio Díaz-Granados en Palacio de Gobierno.

Según detalló, el programa no se limitará a diagnósticos, sino que implicará una transformación estructural en esa área.

“No solo vamos a hacer un pre-estudio para ver cómo están las condiciones educativas en Bolivia, sino que vamos a invertir para que los profesores y profesoras sean los mejores de la historia de Bolivia, con tecnología, con conocimiento y acceso a la información”, aseguró.

El presidente sostuvo que el futuro del país depende directamente de la calidad educativa.

Recordó, además, que en las últimas dos décadas más de 3,5 millones de bolivianos emigraron, muchos de ellos jóvenes, lo que atribuyó en parte a la falta de oportunidades.

El plan, que se ejecutará en los próximos dos años, busca modernizar la formación docente, incorporar herramientas tecnológicas y fortalecer capacidades pedagógicas en todo el territorio nacional, con el objetivo de que los estudiantes cuenten con mayores oportunidades de desarrollo sin necesidad de migrar.

Obras estratégicas e integración nacional

El presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, ratificó un piso de financiamiento de $us 3.100 millones para Bolivia hasta el año 2030, recursos destinados a impulsar el crecimiento económico, fortalecer la infraestructura y apoyar programas estratégicos del Estado

Entre los proyectos mencionados, Paz destacó la consolidación de corredores viales y obras de impacto regional.

También adelantó que se firmarán proyectos ambientales en Tarija vinculados al río Guadalquivir y se impulsarán corredores productivos en el norte paceño, como Caranavi–Ixiamas, orientados a potenciar turismo, comercio y conectividad.

Créditos productivos

El presidente también anunció un programa de más de $us 64 millones destinado a créditos productivos para sectores gremiales, cuentapropistas y artesanos, con énfasis en mujeres.

“El crédito es para producir, va a ser crédito barato. No es limosna, no es regalo. Es dignidad para producir y crecer”, afirmó, destacando que el acceso al financiamiento permitirá fortalecer la economía informal, que representa una parte significativa de la actividad económica nacional.

Nuevo enfoque político y apertura internacional

Finalmente, el mandatario sostuvo que Bolivia atraviesa una etapa de transición política orientada a superar los extremos.

“El pueblo decidió acabar con los extremos y construir un centro democrático”, señaló.

Aseguró que el Gobierno adoptará una política exterior pragmática para reposicionar al país en el escenario internacional.

El financiamiento para Bolivia forma parte de la “Estrategia País”, una hoja de ruta que guía la implementación de las estrategias de la CAF, a partir de un diálogo pragmático con el gobierno, donde se identificaron las coincidencias entre la demanda del país y la capacidad de financiamiento del organismo para distintos proyectos.

