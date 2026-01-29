Foro de la CAF: Visión económica de Bolivia despierta el interés de 4.000 participantes

El inicio del Foro de la CAF marcó un hito estratégico para el país con la celebración del "Bolivia Day", un espacio diseñado para exponer la visión económica y los objetivos de desarrollo nacional ante la comunidad internacional. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, destacó que la delegación de más de 100 personas busca mostrar el potencial productivo bajo la premisa de "Bolivia al mundo y el mundo en Bolivia".

La jornada internacional contó con la participación de más de 4.000 asistentes, quienes mostraron un notable interés por las proyecciones bolivianas tras la intervención del presidente Rodrigo Paz.

Según informó Espinoza a través de sus canales oficiales, el discurso del mandatario "fue ampliamente reconocido y generó un enorme interés por conocer más sobre nuestro país" entre los líderes globales.

El Ejecutivo trabaja ahora en consolidar una agenda común junto a las carteras de Hidrocarburos y Planificación para atraer nuevas inversiones y fortalecer el crecimiento interno. "Mañana continuamos con reuniones bilaterales y, como siempre, se vienen buenas noticias para Bolivia", concluyó el titular de Economía respecto a la continuidad de las negociaciones.

