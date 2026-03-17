La Paz: Choferes confirman inicio de pagos por daños de combustible desde el jueves

La Federación Departamental de Choferes Primero de Mayo confirmó que desde este jueves comenzará el pago de resarcimientos por daños ocasionados por combustible desestabilizado, tras un acuerdo con autoridades.

“Se ha firmado un acta que a partir del día jueves o viernes se va a hacer ya la cancelación (…) de más de 9.500 carpetas que han sido aceptadas”, informó el secretario ejecutivo, Edson Valdés.

El dirigente destacó que este avance representa un logro para el sector.

“Creemos que eso es un logro que finalmente se consolida para el tema del desahucio”, señaló.

No obstante, reconoció que aún existen observaciones en algunos casos, principalmente para quienes no tienen el vehículo registrado a su nombre.

Para dar solución a estos casos, se conformó una comisión que evaluará alternativas, como viabilizar con una certificación de la Federación o del sindicato (…) para que se pueda dar curso al resarcimiento.

Valdés también aclaró que el beneficio será general, para vehículos públicos y privados.

Asimismo, indicó que se realizarán controles para evitar que se repitan los problemas con el combustible.

“El gobierno se ha comprometido a suministrar un combustible de buena calidad (…) y habrá verificaciones sorpresa en Senkata y surtidores”, advirtió.

El dirigente señaló que el sector espera que estos pagos alivien la situación de los afectados.

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