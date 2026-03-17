Paz dice que la futura ley de hidrocarburos "no beneficiará al Estado"

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este lunes en Brasilia que la futura ley de hidrocarburos "no beneficiará al Estado", sino a la capacidad de desarrollo de los bolivianos y de todas las regiones del país.

La nueva ley de hidrocarburos que prepara el Gobierno Paz, el primero de centroderecha tras dos décadas de gestión del Movimiento al Socialismo (MAS), será resultado de "un acuerdo entre los bolivianos" con el propósito de atraer inversiones al país y fomentar el desarrollo regional.

"Bolivia está haciendo un cambio de fondo porque va a haber una nueva ley de hidrocarburos y la vamos a presentar a Bolivia para que sea un acuerdo entre los bolivianos. Esa ley no va a beneficiar al Estado, esa ley va a beneficiar a la capacidad de desarrollo de los bolivianos y en sus regiones, en cada una de ellas", dijo Paz en una rueda de prensa.

Paz recalcó que si Bolivia quiere crecer, necesita asociarse "con aquellos que pueden generar inversión, tienen tecnología, conocimiento, pero además mercados".

En ese sentido, señaló que Brasil, país en el que está desarrollando su primera visita oficial, tiene capacidad de inversión, tecnología, conocimiento y "un enorme mercado que no deja de pedir energía".

Asimismo, recalcó que Bolivia aspira a "volver a ser un nodo" de distribución de energía, que pueda conectar el suministro de hidrocarburos y de electricidad entre varios países de Suramérica.

Entre los acuerdos que firmó este lunes con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, figura un compromiso para la construcción de una línea de transmisión que conectará las regiones de Santa Cruz, en Bolivia, y Mato Grosso do Sul, en Brasil.

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