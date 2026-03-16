Paz: “Gracias a Brasil por los acuerdos, es el inicio de una nueva etapa”

El presidente Rodrigo Paz Pereira destacó que los convenios firmados con Brasil marcan el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambos países, tras su reunión con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante el encuentro, ambos mandatarios suscribieron acuerdos relacionados con el intercambio de información en materia de turismo, la interconexión eléctrica entre Bolivia y Brasil mediante líneas de transmisión de energía, y la cooperación para la prevención, investigación y combate al crimen organizado.

Este último convenio contempla acciones conjuntas contra delitos vinculados al tráfico de personas, armas y drogas, además del crimen cibernético y ambiental.

“Gracias presidente Lula, gracias a Brasil por los acuerdos. Es el inicio de una nueva etapa, es el inicio de una forma de vernos diferentes. Somos parte del continente más extraordinario y somos los únicos que cruzamos de norte a sur todo el globo terráqueo”, señaló Paz.

El mandatario también indicó que Bolivia tiene la firme convicción de ofrecer todos sus puertos y consolidar su potencial bioceánico, no solo en infraestructura carretera, sino también como un espacio de conectividad energética en la región.

“Vamos a producir y crecer de la mano de Brasil y de todas aquellas naciones que quieran entender que Bolivia está en un nuevo paradigma de desarrollo. Este año saldrán nuevas leyes y nuevas formas de entender nuestros hidrocarburos, la minería, los evaporíticos y el manejo de las tierras raras, que tienen un valor extraordinario”, agregó.

Durante la reunión, ambos mandatarios, acompañados por sus gabinetes ministeriales, abordaron además temas vinculados a cooperación energética, integración regional, combate al crimen transnacional, comercio y migración.

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