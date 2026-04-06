Bloqueo en Caracollo paraliza la doble vía Oruro–La Paz por reclamo de combustible

La doble vía que conecta Oruro con La Paz se encuentra completamente bloqueada a la altura del municipio de Caracollo, debido a una medida de presión asumida por el transporte interdepartamental.

Según reportes preliminares, la protesta responde a las determinaciones de la Federación Departamental de Choferes San Cristóbal de Oruro, cuyos afiliados denuncian la presunta distribución de gasolina en mal estado.

Los transportistas califican el carburante como “combustible basura” y aseguran que estaría provocando daños en los motores de sus vehículos, lo que motivó la radicalización de sus medidas.

En ese contexto, el sector exige la presencia de autoridades del Gobierno nacional para atender de forma urgente la problemática y dar una solución inmediata. Advirtieron además que las protestas podrían intensificarse si no reciben una respuesta concreta.

El bloqueo afecta una de las principales rutas del país, generando un fuerte impacto tanto en el transporte de pasajeros como en el traslado de carga, en medio de un conflicto que ya repercute en varias regiones.

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