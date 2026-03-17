“Esta semana pagan”: YPFB activa compensaciones por daños en vehículos a nivel nacional

YPFB informó que más de 2.000 reclamos por daños en vehículos, vinculados a gasolina desestabilizada, avanzaron a la fase de compensación. Los pagos comenzarán esta semana de forma individual, tras la validación de datos en el sistema oficial.

El presidente de la estatal, Yussef Akly Flores, precisó que 2.049 casos ya completaron el registro digital requerido en el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC). “Están en la fase para pagar en esta semana la compensación”, afirmó.

El anuncio se realizó este lunes en una reunión con autoridades del sector energético, representantes de aseguradoras y dirigentes de la Federación Departamental de Chóferes 1ro de Mayo de La Paz.

Más de 9.000 reclamos registrados

A nivel nacional, 9.480 reportes concluyeron el registro de datos, según la evaluación de la plataforma. YPFB indicó que el sistema opera con normalidad, dentro de su capacidad prevista.

Plazos y canales de atención

El SREC estará habilitado hasta el 31 de marzo para el registro de casos con cualquier número de placa. Además, la plataforma seguirá disponible hasta el 30 de abril para situaciones especiales.

Para consultas, los usuarios pueden contactarse mediante:

WhatsApp: 72150600

Centro de Atención al Usuario: 50850088

Estos canales brindan orientación durante todo el proceso de registro y compensación.

Con información de YPFB.

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