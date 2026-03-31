YPFB habilita oficinas presenciales para resarcimiento; conozca las direcciones

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) habilitó oficinas de atención presencial en cinco ciudades del país para la recepción de documentos en el marco del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC).

La medida busca facilitar el acceso al proceso a transportistas y ciudadanos que no pudieron completar su registro de manera virtual.

Direcciones de los puntos habilitados

En una primera fase, se activaron siete puntos de atención con las siguientes ubicaciones:

La Paz:

Edificio Corporativo, Av. 16 de Julio esquina calle José Bopi s/n, zona Reyes Ortiz

Redes de Gas La Paz, Santa Cruz Sur, calle Entre Ríos entre Sebastián Pagador y Picuiba

Planta de Senkata, Av. 6 de Marzo, carretera a Oruro

Santa Cruz:

Edificio VPNO, Av. Grigotá, 3er Anillo Externo y Av. Mario R. Gutiérrez

Beni (Trinidad):

Calle José Bopi s/n, entre calle Andrés Guayocho y zona Santa Cruz Sur

Oruro:

Distrito Comercial Oruro, zona San Pedro, Av. Tomás Barrón esquina Juan José Torres

Cochabamba:

Distrito Comercial Centro, Av. Petrolera

Estas ventanillas ya se encuentran plenamente operativas.

Recepción de carpetas

Durante las primeras jornadas, se registró una importante participación del sector transporte.

El dirigente de la Federación Chuquiago Marka, Santos Escalante, junto a su directiva, presentó cerca de 200 carpetas, las cuales fueron verificadas y recepcionadas conforme a los protocolos.

“Estamos dejando las carpetas… hemos visto predisposición”, señaló.

Acceso para toda la población

YPFB informó que esta modalidad permite que la ciudadanía en general pueda presentar su documentación de manera directa, facilitando el proceso para todos los afectados.

Atención y horarios

En el edificio corporativo de La Paz se atendió a aproximadamente 35 personas en una sola mañana, evidenciando la alta demanda.

La atención continuará hasta el 30 de abril, en horario continuo de 08:00 a 16:00.

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