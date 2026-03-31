YPFB habilita oficinas presenciales para resarcimiento; conozca las direcciones

Las ventanillas ya están operativas en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Trinidad, con atención presencial hasta el 30 de abril.
31/03/2026 16:31
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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) habilitó oficinas de atención presencial en cinco ciudades del país para la recepción de documentos en el marco del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC).
La medida busca facilitar el acceso al proceso a transportistas y ciudadanos que no pudieron completar su registro de manera virtual.
Direcciones de los puntos habilitados
En una primera fase, se activaron siete puntos de atención con las siguientes ubicaciones:
La Paz:
Santa Cruz:
Edificio VPNO, Av. Grigotá, 3er Anillo Externo y Av. Mario R. Gutiérrez
Beni (Trinidad):
Calle José Bopi s/n, entre calle Andrés Guayocho y zona Santa Cruz Sur
Oruro:
Distrito Comercial Oruro, zona San Pedro, Av. Tomás Barrón esquina Juan José Torres
Cochabamba:
Distrito Comercial Centro, Av. Petrolera
Estas ventanillas ya se encuentran plenamente operativas.
Recepción de carpetas
Durante las primeras jornadas, se registró una importante participación del sector transporte.
El dirigente de la Federación Chuquiago Marka, Santos Escalante, junto a su directiva, presentó cerca de 200 carpetas, las cuales fueron verificadas y recepcionadas conforme a los protocolos.
“Estamos dejando las carpetas… hemos visto predisposición”, señaló.
Acceso para toda la población
YPFB informó que esta modalidad permite que la ciudadanía en general pueda presentar su documentación de manera directa, facilitando el proceso para todos los afectados.
Atención y horarios
En el edificio corporativo de La Paz se atendió a aproximadamente 35 personas en una sola mañana, evidenciando la alta demanda.
La atención continuará hasta el 30 de abril, en horario continuo de 08:00 a 16:00.
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