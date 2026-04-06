Todo lo que debes saber sobre el uso de las tarjetas de crédito y débito en Bolivia tras las nuevas medidas del Gobierno incluye la habilitación de pagos internacionales, el acceso a plataformas digitales y la eliminación de restricciones previas.

Desde ahora, las tarjetas de crédito podrán utilizarse sin límites específicos según la capacidad de pago del usuario, mientras que las tarjetas de débito estarán habilitadas para transacciones en el exterior a partir de los 500 dólares.

Este lunes, el Gobierno lanzó un paquete de medidas económicas, entre las cuales destaca la liberación del uso de tarjetas para compras en el exterior. La instrucción fue emitida al sistema financiero con el objetivo de restablecer la normalidad en las transacciones internacionales.

De acuerdo con datos oficiales, más de 8 millones de tarjetas recuperan su funcionalidad plena, lo que beneficiará a más de 2,7 millones de usuarios en todo el país. La medida permitirá nuevamente realizar compras en línea, pagar servicios digitales y efectuar pagos en el exterior sin las restricciones que estuvieron vigentes en los últimos meses.

Las autoridades explicaron que las tarjetas de crédito estarán habilitadas de manera irrestricta desde este martes 7 de abril, tras ajustes en los sistemas financieros, mientras que las de débito ya comienzan a operar bajo las nuevas condiciones.

Asimismo, se confirmó que todas las transacciones se realizarán utilizando un tipo de cambio referencial establecido por el Banco Central de Bolivia (BCB), fijado en Bs 8,96 para la compra y Bs 9,15 para la venta, valores que superan el tipo de cambio oficial.

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