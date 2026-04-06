¿A qué tipo de cambio se realizarán las transacciones para compras por internet y en el exterior?

Las compras por internet y en el exterior realizadas con tarjetas utilizarán el tipo de cambio referencial del dólar, publicado diariamente por el Banco Central de Bolivia (BCB), el cual se sitúa por encima del valor oficial.

El Gobierno informó que desde este martes 7 de abril el sistema financiero deberá habilitar el uso de tarjetas de crédito y débito para operaciones internacionales, incluyendo pagos en plataformas digitales.

Para este lunes, el dólar referencial se ubica en Bs 8,96 para la compra y Bs 9,15 para la venta, valores que serán aplicados en estas transacciones y que pueden variar diariamente.

Condiciones de uso

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que las tarjetas de crédito podrán utilizarse sin restricciones, mientras que las de débito tendrán un límite de hasta 500 dólares para operaciones en el exterior.

Alcance de la medida

La disposición forma parte de un paquete económico orientado a normalizar las operaciones financieras internacionales.

Se estima que la medida beneficiará a más de 8 millones de tarjetas emitidas en el país, facilitando pagos en servicios digitales, estudios y otras necesidades.

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