Transportistas piden habilitar puntos físicos para resarcimiento

Transportistas denunciaron que el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) habilitado por YPFB para registrarse para acceder al resarcimiento económico por daños a vehículos continúa presentando falencias, por lo que ahora exigen al Ministerio de Hidrocarburos la habilitación de puntos físicos para presentar los requisitos.

A cuatro días del inicio del registro en la plataforma digital, representantes del sector aseguraron que no han podido ingresar todos los casos, debido a problemas técnicos que dificultan el acceso al sistema.

“Prácticamente nosotros estamos rechazando y presentando observaciones. El sistema y el soporte no están dando resultado. Hasta la fecha no hemos podido ingresar todos los vehículos con sus placas porque es un sistema muy saturado”, señalaron los transportistas.

Ante esta situación, el sector anunció que presentará una nota formal al ministro de Hidrocarburos solicitando cambios en el proceso de registro y reclamando que se habiliten puntos físicos para recibir las denuncias.

Los dirigentes explicaron que muchos de los expedientes incluyen documentación, fotografías y videos que respaldan los daños en los vehículos, lo que dificulta su presentación a través de la plataforma digital.

Requisitos que deben presentar

RUAT y cédula de identidad

Número de celular

SOAT vigente

Cuenta bancaria y nombre del banco

Detalle de daños (recibos, facturas, fotografías, informes técnicos)

Declaración jurada

Finiquito de liquidación

