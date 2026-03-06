TEMAS DE HOY:
Organizadores califican de exitoso el Bolivia Carbon Forum y anuncian nueva versión para 2027

El evento facilitó el contacto entre desarrolladores de proyectos locales e inversionistas de México, Colombia, Perú y Paraguay. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

06/03/2026 9:25

El viceministro Ávila participó del evento internacional. Foto Red Uno

Los organizadores del Bolivia Carbon Forum calificaron como exitoso el evento internacional que reunió a más de 500 participantes interesados en conocer experiencias de países que ya incursionan en el mercado de carbono.

El presidente de Fundares, Carlos Limpias, destacó que este encuentro demuestra que Bolivia está en condiciones de avanzar hacia su participación en los mercados y bonos de carbono.

“Hoy todas las personas que han venido se llevan esas experiencias que han compartido expertos de México, Perú, Colombia y Paraguay, para que nuestro tránsito hacia los bonos de carbono sea lo más exitoso posible”, señaló Limpias.

Asimismo, resaltó el interés internacional que genera Bolivia debido a su riqueza en biodiversidad y su amplia cobertura boscosa, aspectos considerados claves para el desarrollo de proyectos vinculados al mercado de carbono.

En un informe preliminar, los organizadores confirmaron que el Bolivia Carbon Forum volverá a realizarse el próximo año.

 

