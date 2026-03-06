¿A cuánto está el dólar paralelo hoy? La cotización registra una nueva variación

El dólar en el mercado paralelo de Bolivia registra este viernes 6 de marzo una variación al alza respecto al cierre de la jornada anterior, según datos de plataformas que monitorean este segmento.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en Bs 9,25 para la compra y Bs 9,22 para la venta, lo que representa un incremento frente a las cifras reportadas el jueves.

En la jornada anterior, el mismo sitio informaba una cotización de Bs 9,22 para la compra y Bs 9,20 para la venta al cierre nocturno, por lo que el registro de este viernes muestra un ajuste al alza en la cotización.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus datos aproximadamente cada 15 minutos, también reporta un leve incremento en el precio de compra respecto a la jornada pasada.

Según esta plataforma, el dólar se ubica en Bs 9,25 para la compra y Bs 9,22 para la venta. Durante la noche del jueves, el portal registraba Bs 9,21 para la compra y Bs 9,19 para la venta.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus cotizaciones suelen ser utilizadas como referencia por ciudadanos y sectores que realizan operaciones en dólares, en un contexto marcado por la oferta y la demanda diaria de la divisa.

Mira la programación en Red Uno Play