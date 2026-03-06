TEMAS DE HOY:
Biocidio Colombiano Infanticidio en Bolivia

Deportes

Bruno Caveira logra la pelea más rápida y varios podios en Estados Unidos

Bruno Caveira protagonizó la finalización más rápida del campeonato NAGA, demostrando disciplina y talento desde temprana edad.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/03/2026 0:03

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Con tan solo 10 años, Bruno Caveira se está consolidando como uno de los talentos más prometedores de las artes marciales mixtas (MMA) en Bolivia. En las últimas semanas, el pequeño atleta viajó a Miami, Philadelphia y Austin, Texas, donde participó en destacados torneos de NAGA y logró resultados impresionantes.

Durante su participación, Bruno protagonizó la finalización más rápida de todo el campeonato, con una pelea que duró apenas 7 segundos.

A pesar de competir con una lesión, consiguió dos cinturones, una medalla de oro, una plata y dos bronces, demostrando su determinación y pasión por el deporte.

Su padre expresó el orgullo familiar: “Sé que todo lo que logra es gracias a su sacrificio y horas de entrenamiento. Nosotros, como padres, siempre estamos apoyándolos y entrenándolos”, afirmó.

Bruno ya proyecta nuevos retos: se espera que viaje próximamente a Brasil y Estados Unidos para protagonizar más combates. Además, hace un llamado a empresas interesadas en auspiciarlo en sus competencias. Para colaborar con su pasión y apoyar a su familia, Bruno también vende llaveros y frutos secos.

Con disciplina y dedicación, este joven boliviano demuestra que la edad no es un límite para alcanzar grandes logros en el mundo de las artes marciales mixtas.

