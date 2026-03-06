Always Ready remonta y vence a Bolívar 3-2 en la primera final del Torneo de Verano

Always Ready logró una importante victoria por 3-2 frente a Bolívar en la final de ida del Torneo de Verano, en un intenso partido disputado en el estadio Municipal de Villa Ingenio en El Alto.

El conjunto dirigido por Julio César Baldivieso se quedó con el triunfo tras una emocionante remontada que dejó la serie abierta de cara al encuentro de vuelta.

El marcador se abrió muy temprano para el cuadro alteño gracias a Joel Amoroso, quien anotó a los 2 minutos del primer tiempo, poniendo en ventaja al equipo local.

Sin embargo, Bolívar reaccionó rápidamente y logró dar vuelta el resultado en la primera mitad con un doblete del mediocampista Robson Matheus, quien marcó a los 13 y 26 minutos, dándole la ventaja parcial al equipo dirigido por Flavio Robatto.

En la segunda mitad, Always Ready buscó el empate y lo consiguió a los 69 minutos con un gol de Juan Godoy, lo que devolvió la emoción al encuentro.

Cuando parecía que el partido terminaría igualado, el defensor Richet Gómez apareció en el minuto 86 para marcar el gol del triunfo para el conjunto alteño, desatando la celebración de los hinchas en Villa Ingenio.

Bolívar tuvo la oportunidad de igualar el marcador en la última jugada del partido, cuando José Sagredo conectó un cabezazo, pero el arquero Alaín Baroja respondió con una gran atajada que aseguró la victoria para Always Ready.

Con este resultado, el equipo alteño rompió el invicto de Bolívar en el torneo amistoso y tomó ventaja en la serie final.

La final de vuelta del Torneo de Verano se disputará el domingo en el estadio Hernando Siles, donde Bolívar buscará remontar el marcador para quedarse con el título de la temporada 2025.

