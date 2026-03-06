Concluye el Bolivia Carbon Forum con alianzas estratégicas para el mercado de bonos

El primer ‘Bolivia Carbón Forum’, organizado por Fundares de Cainco, ha concluido exitosamente posicionando al país como un actor clave en el mercado de bonos de carbono. El evento superó todas las expectativas iniciales al reunir a casi 500 personas, entre expertos internacionales, compradores e invitados globales.

Durante la clausura, se destacó el potencial de la cobertura boscosa boliviana para generar proyectos tanto en comunidades como en procesos industriales.

Carlos Limpias, presidente de Fundares Cainco, afirmó: “Hoy ha sido un éxito total; hemos tenido autoridades que han venido a dejar en claro que Bolivia está lista para iniciar este viaje”.

La participación de viceministros y autoridades nacionales brindó la confianza necesaria para atraer inversiones en este sector estratégico. Limpias subrayó que el respaldo gubernamental es fundamental, ya que este mercado requiere de confianza mutua para progresar y generar resultados tangibles.

El foro también sirvió como plataforma para intercambiar historias de éxito provenientes de países hermanos como Argentina, Paraguay y Perú. Los asistentes asimilaron estas experiencias internacionales para asegurar que el tránsito de Bolivia hacia los créditos de carbono sea lo más eficiente y exitoso posible.

La hoja de ruta presentada por el Gobierno y la planificación estratégica en la materia generaron un clima de optimismo entre los desarrolladores de proyectos.

“De aquí salen todos con mucha más confianza y con ganas de hacer más proyectos de crédito de carbono”, aseguró el representante de Fundares.

Tras los excelentes resultados obtenidos, los organizadores anunciaron que el próximo año se realizará una edición aún más ambiciosa de este encuentro. Con la mirada puesta en 2027, Bolivia reafirma su compromiso de transformar su riqueza natural en activos financieros sostenibles para la región.

