Disminuyen filas para tramitar el B-SISA en Cochabamba: qué requisitos se necesitan

Las largas filas de vehículos que durante varias semanas se registraban para tramitar el registro B-SISA en Cochabamba comenzaron a disminuir. Este jueves, en el punto de atención ubicado en la zona de La Chimba, cerca del parque Mariscal Santa Cruz, el panorama fue distinto, con una fila mínima de motorizados.

Días atrás, conductores debían esperar varias horas para realizar el trámite, e incluso se reportaban filas de hasta 30 vehículos. Actualmente, la atención es más ágil y la cantidad de personas que acuden al lugar se redujo de forma considerable.

Desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se informó que el servicio continúa funcionando en el punto ubicado en inmediaciones del parque Mariscal Santa Cruz, donde se realiza el registro y etiquetado de los vehículos.

Requisitos para obtener el B-SISA

El trámite del B-SISA es necesario para poder cargar combustible en el país y debe realizarse de manera presencial con el vehículo en los puntos habilitados por la ANH.

Para el registro se debe presentar:

RUAT original o copia legalizada (se entrega copia simple)

Cédula de identidad o licencia de conducir vigente del propietario o conductor

Póliza de importación (original o copia simple)

Depósito bancario de Bs 60 en la cuenta fiscal de la ANH

