Jueza autoriza a Jhonny Fernández ejercer funciones desde Palmasola

Una jueza autorizó que el alcalde de Santa Cuz de la Sierra Jhonny Fernández continúe ejerciendo funciones administrativas desde el Centro de Rehabilitación Palmasola, donde cumple detención preventiva en el marco de una investigación por el presunto delito de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

De acuerdo con el documento firmado por la jueza María Alejandra Menacho Melgar, con fecha 2 de marzo de 2026, se instruye a las autoridades policiales del penal autorizar el ingreso y salida de funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de que puedan trasladar documentación institucional para su revisión y firma por parte de la autoridad edil.

El proveído señala que los funcionarios municipales podrán ingresar con documentos oficiales para que sean revisados y rubricados por Fernández, y posteriormente retirarlos del recinto penitenciario, a fin de garantizar la continuidad administrativa del municipio.

La decisión judicial se da en medio de un escenario político tenso. Este jueves se desarrolla una sesión en el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra para analizar la situación jurídica del alcalde y definir los pasos a seguir en la conducción del Ejecutivo municipal.

El presidente del órgano deliberante, Juan Carlos Medrano, informó que el objetivo es dar continuidad a la gestión municipal y evaluar la posible designación de una autoridad interina mientras se resuelve la situación legal de Fernández.

